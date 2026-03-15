Patinazo del Salamanca CF UDS ante la SD Sarriana

El Salamanca CF UDS se vuelve de vacío de su visita a la SD Sarriana. Los gallegos vencieron por 1-0 y jugaron una hora más en superioridad numérica por la expulsión de Marotías.

El once titular de los salmantinos estuvo formado por Leo Mendes bajo palos; Parra, Souley, Casado y Marotías en defensa; Lara, Cristeto, Pulpón y Aimar en la medular; y con Javi Delgado y Servetti en punta.

El arranque de choque dejó una ocasión clara para cada equipo. Sin embargo, pasada la media hora, Marotías vio la segunda cartulina amarilla en una acción en área contraria y el colegiado dejó al Salamanca CF UDS con diez. Un minuto después, la Sarriana se adelantaba en el tanteador por medio de Edu y los charros sufrían para irse al descanso con solo un gol de desventaja.

En el descanso, Jorge García recompuso la zaga con la entrada de Murúa por el extremo Aimar. Y el técnico charro fue expulsado seis minutos después por protestar una acción.

Los locales perdonaban el segundo con un disparo al poste y el Salamanca CF UDS iba a por el empate. Javi Delgado lanzaba un derechazo que se iba alto por poco y Abraham y Dani Hernández entraban con piernas frescas en los diez minutos finales. En el tiempo de descuento, el colegiado anulaba un tanto a la Sarriana. No le hizo falta al equipo gallego, que celebró con rabia el 1-0 final.