Pau Gasol: "Muy merecido, Silvia Domínguez. ¡Y qué bonito homenaje del club!"

Pau Gasol siempre ha mostrado su cariño y su admiración como deportista a Silvia Domínguez. El histórico jugador español, que jugó en Memphis y Lakers en la NBA, tuvo unas palabras para la ex capitana de Perfumerías Avenida una vez que el club colgó el '6' en lo alto del pabellón.

"Muy merecido, Silvia Domínguez. ¡Y qué bonito homenaje del club! Mucha suerte en este 2026, Perfumerías Avenida", expresó Pau Gasol a través de su cuenta de X.

Desde anoche, el '6' de Silvia Domínguez se encuentra colgado en lo alto del pabellón junto al 8 de Isa Sánchez y al 4 de Leo Rodríguez.