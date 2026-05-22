Peligra la Challenge Vuelta a Salamanca GP Diputación junior

Problemas para la celebración de la Challenge Vuelta a Salamanca GP Diputación junior. La prueba ciclista, fijada para el 13 y 14 de junio en Salamanca, está en el aire debido a la falta de presupuesto de la organización. explican desde el Club Ciclista El Tubular.

“Las aportaciones de las instituciones y los ayuntamientos no llegan al montante para cubrir las necesidades del evento, con lo cual el club ciclista El Tubular CD, desea dar conocimientos a la opinión pública que si está prueba no llega a coger forma y realizarse no es por ganas y empeño del club ciclista, sino es que cabe entender que con los tiempos la carestía de la vida, una prueba que hace tiempos se podía hacer por un montante determinado, ahora esa cifra se ha multiplicado por 90 por ciento por no decir un cien por cien”, explican desde El Tubular.

En la previsión del evento se esperaban un total de 150 ciclistas de categoría junior de toda España y existe la incertidumbre sobre qué sucederá con la prueba.