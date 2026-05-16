Penúltima parada para las tropas de Unionistas

Emerita Augusta, antigua ciudad romana. Mérida, actual capital de Extremadura. Historia de nuestro país. Las tropas unionistas, capitaneadas por Mario Simón, alcanzan la penúltima parada de la temporada este domingo. Allí se medirán al equipo local en el estadio Romano José Fouto a las 17 horas.

Los charros arrancan la jornada como octavo clasificado con 52 puntos, a cuatro de la zona de playoff y metido en el puesto extra de Copa del Rey. Pero no puede descuidarse lo más mínimo la escuadra unionista para conseguir su próximo objetivo: estar en el torneo del KO.

“El equipo está liberado y a nivel de juego es el mejor de la temporada. Los que somos aficionados del club estamos disfrutando de Unionistas. Los dos objetivos postsalvación están intactos”, expresa ilusionado el director deportivo, Antonio Paz.

En esa línea se mueve Álvaro Gómez, uno de los más destacados de la temporada: “En la Copa yo creo que es algo peleable y más con la noticia de que hay una plaza más. Tenemos que tener ese objetivo puesto en la mira”.

Pero no habrá solo once soldados en el campo. Los jugadores estarán alentados por más de trescientos fieles en la grada para insuflar energía cuando las fuerzas fallen.

Enfrente un Mérida que ha perdido fuelle, pero con calidad en sus filas. Fran Beltrán cuenta en sus filas como Martín Solar, Chiqui, Vergés o Beneit.