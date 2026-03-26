Penúltima sesión de trabaja del Salamanca CF UDS antes de medirse a la UP Langreo

El Salamanca CF UDS encara la jornada número 29 del grupo primero de la Segunda RFEF. Los charros visitan este sábado, a las 18 horas, a la UP Langreo con la obligación de ganar para defender su puesto en la zona de playoff.

El técnico Jorge García no podrá contar con varios de sus habituales en el once inicial: Leo Mendes se marcha con su selección y Mancebo y José Lara se encuentran lesionados.

Durante la penúltima sesión de trabajo antes de medirse a la UP Langreo, los jugadores disfrutaron de unos minutos de fútbol tenis para posteriormente realizar trabajo táctico en Las Pistas del estadio Helmántico.