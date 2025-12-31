Pere Marco, molesto con su poca participación en Unionistas

Pere Marco llegó a Unionistas con la vitola de delantero centro titular y cierra el 2025 con 674 minutos en su haber, una sola titularidad en los últimos seis encuentros y su único gol en el Heliodoro Rodríguez López.

Esta situación le ha llevado al futbolista a replantearse su futuro en la entidad charra. Cabe recordar que el delantero se encuentra a préstamo desde el Castellón y que la llegada de Gastón Valles le ha hecho perder su sitio en el once titular de Mario Simón.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el futbolista manifestó su intención de salir del club charro y el entrenador Mario Simón se reunió con el delantero para insistirle en que continúe en el equipo. Por el momento, parece que la situación entre ambas partes se ha reconducido y el entrenador probó con el propio Pere Marco y el uruguayo Gastón Valles durante la sesión del martes por la tarde en el anexo al Reina Sofía.