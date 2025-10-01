Pere Marco: “No quiero perderme ningún partido en el Reina Sofía”

Pere Marco tiene confianza en sus compañeros y en sí mismo para dar la vuelta a la situación. El atacante de Unionistas reconoce que no han comenzado bien y alaba la cercanía de Mario Simón. Además, se ha quedado impresionado con el ambiente del Reina Sofía y no quiere perderse ni un solo partido como local.

Está siendo un inicio de competición duro. “Queremos sumar siempre los tres puntos, pero yo confío mucho en la plantilla, en el entrenador y el cuerpo técnico y creo que lo vamos a sacar”.

¿Por qué Unionistas lleva 3 puntos de 15 posibles? “Al final, creo que se nos escapan los partidos por detalles. En el último partido, con uno más desde el minuto 30, no jugamos un mal partido y se nos escapa por detalles. Hay que pulir esos detalles”.

¿Qué ha cambiado Mario Simón respecto a Oriol Riera? “Con Oriol tenía un trato muy bueno. Él jugaba en mi posición y me daba consejos. Creo que con Oriol teníamos un trato cercano y con Mario Simón ha sido un pasito más en la confianza. Él nos transmite que somos muy buenos y que somos igual de buenos o superiores a todos los rivales de la categoría”.

Dibujo con un solo punta. “no creo que me perjudique. He jugado algún año con solo un punta. Ahora no tengo minutos, pero mi momento llegará. Hay que seguir representando el escudo”.

En el plano personal, ¿cómo se encuentra Pere Marco? “Estoy un poco triste en el apartado personal. Sobre todo, el día del Reina Sofía, que ganamos, no me quiero perder ningún partido allí. Se respira fútbol. El ambiente que hay, no lo hay en ningún estadio de la categoría. Pero también me fui contento por la afición, que se merecía la victoria. Es increíble el vestuario. Es cuestión de tiempo, todo va a salir”.

¿Le obsesiona marcar el primer gol en liga? “El gol siempre está en la cabeza y el premio de los delanteros. No me obsesiono para nada. Con trabajo y tiempo, llegarán las cosas”.

Llega el Celta Fortuna, segundo clasificado. “Es el mejor filial de la categoría sin ningún tipo de dudas. Es un partido más en el Reina Sofía que, como te he dicho antes, no quiero perderme ningún partido en el Reina Sofía”.

¿Cómo se le da la vuelta a la situación? “A nivel personal, confío mucho en el trabajo diario y debemos mejorar los detalles. La situación en la clasificación es difícil, pero confío mucho en el trabajo del equipo. Acabamos de empezar la liga y queda mucho”.