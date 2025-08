Pere Marco y Pachón, preparados para el gol en Unionistas

Unionistas aprovechó la previa de los partidos del fin de semana ante el Oviedo Vetusta y UD Santa Marta para presentar a sus dos goleadores, Pachón y Pere Marco.

Pere Marco. “Cuando se anunció todo, De Miguel me dijo que era un sitio ideal para hacerme futbolista. Me habló muy bien. Sé el pasado que tuvo aquí. Me lo cojo un poco de referencia. Tenía ex compañeros como Carlos Giménez y me acuerdo de los méritos de Copa del Rey y cómo engancha la afición. El ritmo de entrenamientos es muy alto y en Castellón también se trabajaba así. Estoy deseando que empiece la competición para demostrar y hacer bien las cosas. ¿Cómo juego? Puedes coger su referencia para mí. Él tiene más olfato de gol y a mí me gusta bajar un poco más”.

Pachón. “Nada más decírmelo mi representante, tuve una llamada con Antonio. En un día, lo hicimos rápido. Me gusta mucho la grandísima afición, el campo no para de animar pase lo que pase. A mi representante Héctor Méndez le ha encantado que estuviese aquí y me ha hablado muy bien del club y de la afición. ¿La pelea por el dorsal 9? No hubo ninguna pelea. Llegué dos días antes y me lo pude coger”.

Antonio Paz. “Cuando se produjo la salida de Mikel, la opción de incorporar otro lateral y sí que queríamos doblar esa posición y meter competencia con Olmedo. Al día siguiente teníamos la opción de Jan, se cerró muy pronto sin firma. El Andorra nos puso todas las facilidades y sus agentes también. Lo hemos dejado que ellos manejaran los plazos. La búsqueda fue efímera y fue cuestión de que se pudiera madurar la cesión. Ya ha entrenado con nosotros. Es un avión a nivel condicional. Hace unos días, lateral derecho no buscábamos porque ya estaba encarrilado. ¿Sigue en pie la plantilla corta? La idea era 20 o 21 y con la salida de Mikel hicimos que el presupuesto aumentará un pelín y hablando con el míster, depende del sistema con el que participe, vamos a tener que meter más elementos ahí. La idea es traer esas tres posiciones o a lo mejor solo viene una o dos. Estamos buscando ese '6' que tenga la capacidad a nivel táctico para que los demás puedan soltarse, aunque Juanje o Tomás, el chico del filial, o Gorjón pueden hacerlo”.