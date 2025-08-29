Perfumerías Avenida abre el plazo de reserva para los abonos de la Supercopa de España
La competición tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en Huesca
La Federación Española de Baloncesto ha abierto el plazo de venta preferente de los abonos para la Supercopa de España. La competición tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en Huesca.
Y los aficionados de Perfumerías Avenida pueden solicitar sus abonos hasta el próximo 10 de septiembre. La organización ha previsto tres categorías de abonos con precios de 28, 20 y 12€ por abono (+2€ de gastos de gestión).
“El aficionado de Perfumerías Avenida podrá elegir la categoría y cantidad de abonos
requeridos. Una vez confirmados estos abonos por la FEB, se informará mediante email de la forma de pago”, explican desde el club azulón.
