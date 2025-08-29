Perfumerías Avenida abre el plazo de reserva para los abonos de la Supercopa de España

La Federación Española de Baloncesto ha abierto el plazo de venta preferente de los abonos para la Supercopa de España. La competición tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en Huesca.

Y los aficionados de Perfumerías Avenida pueden solicitar sus abonos hasta el próximo 10 de septiembre. La organización ha previsto tres categorías de abonos con precios de 28, 20 y 12€ por abono (+2€ de gastos de gestión).

“El aficionado de Perfumerías Avenida podrá elegir la categoría y cantidad de abonos

requeridos. Una vez confirmados estos abonos por la FEB, se informará mediante email de la forma de pago”, explican desde el club azulón.