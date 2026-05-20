Perfumerías Avenida abre la puerta a la continuidad de Belén Arrojo

Perfumerías Avenida ya prepara la próxima campaña. Será una campaña diferente después de los cambios producidos en el club y de la salida del principal patrocinador. En lo meramente deportivo, el club cuenta con una jugadora para la próxima temporada. Claudia Soriano es la única jugadora con contrato en vigor.

La entrenadora Anna Montañana ya anunció su marcha en las redes sociales e Iyana y Vilaró también pusieron punto y final a su etapa en Avenida. Este miércoles, el club ha oficializado la salida de otras siete jugadoras: Spreafico, Meyers, Cave, Magarity, Djaldi-Tabdi, Kiss y Hermida.

Sobre la que no se ha pronunciado Perfumerías Avenida es sobre Belén Arrojo. La ‘multiusos’ de la plantilla ha dado un gran nivel y siempre es uno de los pilares defensivos. Por el momento, la puerta a continuar en el club está abierta.