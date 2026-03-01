Perfumerías Avenida alcanza a Jairis en la lucha por la cuarta plaza

Perfumerías Avenida se mete de lleno en la lucha por la cuarta plaza de la competición regular. Las salmantinas han aprovechado los dos pinchazos seguidos de Jairis para alcanzarle en la clasificación y solo el basket averaje particular deja por delante a las murcianas.

Ahora, con siete encuentros por delante, los dos equipos pugnarán por la cuarta posición de la competición regular y obtener así la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final del playoff por el título.

La próxima jornada se disputará íntegra el viernes 6 de marzo. Las charras viajan hasta el siempre complicado pabellón de A Malata para medirse a Baxi Ferrol (20:15 horas). Quince minutos más tarde, Jairis recibirá a Ensino Lugo en el pabellón Fausto Vicent.