Perfumerías Avenida aprieta los dientes para ganar a Ensino Lugo y ya mira a la Copa

Con mucho sufrimiento. Así ganó Perfumerías Avenida a Ensino Lugo en el pabellón de Würzburg. 66-63 para las azulonas y rumbo a la Copa de la Reina.

El quinteto azulón estuvo formado por Soriano, Vilaró, Arrojo, Magarity y Cave. A los dos equipos les costó regresar del parón. Y mucho. Numerosos errores y pocos puntos. Lo único reseñable fue Iyana Martín, que volvió a dejar sus destellos de calidad en la pista y anotó nueve de los trece puntos de Perfumerías Avenida en el cuarto inicial (13-11).

Volvió a tardar en arrancar el partido en el segundo cuarto. Spreafico, con dos triples, daba la primera ventaja importante a las charras (19-11). El duelo iba a arreones. Primero Avenida; después Ensino Lugo. Magarity ayudó a las azulonas a acabar de despegarse en el marcador con su presencia y sus puntos en la zona. Al descanso, la sueca ya llevaba 13 puntos (37-26).

Magarity arrancó el tercer cuarto con cuatro puntos y un triple de Spreafico ponía el 45-32 en el marcador. Pero Ensino Lugo no bajó los brazos. Y se metió en el duelo ante un Avenida que se atascó en ataque. Las gallegas se colocaron a solo cuatro puntos (48-44) y el mando de Iyana Martín en la pista evitó un susto mayor para entrar a los diez minutos decisivos con 52-44.

Dos minutos del acto final bastaron para que Würzburg silbase. Un parcial de 0-6 de Ensino Lugo y las gallegas a solo dos puntos. Iyana volvió a tomar el control del duelo con un triple y justo después sufrió una falta antideportiva de Flórez (y técnica a su entrenador por las protestas). Con ello, Avenida se marchó a ocho puntos (58-50). Pero quedaba mucho partido. Haidara volvía a acercar a las gallegas a tan solo tres puntos y los minutos finales fueron de mucho contacto.

Dos tiros libres de Vilaró colocaban una renta de cinco puntos. Y Avenida hizo lo que no tenía que hacer: complicarse. Flórez y Haidara situaban a solo un punto a Ensino Lugo. Tiempo muerto de Montañana. Por delante, 16 segundos y balón para las charras. A punto estuvo de perder el balón Vilaró, que sacó la falta. Y en la línea de tiros libres mostró su experiencia para convertir los dos lanzamientos. 66-63 y ocho segundos para el final con balón para Ensino Lugo. El triple de Tate no entró y Avenida festejó el triunfo previo a la Copa.