Perfumerías Avenida arranca la pretemporada y Montañana lo tiene claro: "Siempre el reto es ganar un título, pero que no sea una obsesión"

"Siempre el reto es ganar un título. Yo creo que más en un sueño, es tenerlo ahí pero que no sea una obsesión, que sea algo colateral que nosotros trabajemos. Y que cada día seamos mejores. No tener límites para ver dónde está el tope de este equipo". Esa fue la primera declaración de intención de Anna Montañana para la temporada 2025/26 desde el pabellón anexo al Würzburg Silvia Domínguez.

Perfumerías Avenida inició los entrenamientos de pretemporada y lo hizo con solo dos jugadoras de la pasada campaña. Andrea Vilaró e Iyana Martín son las caras conocidas de un equipo completamente renovado y al que en los próximos días se unirán Magarity, Cave y Zellous.

Primer entrenamiento Avenida

"Crear el equipo, congeniarnos fuera y en la pista. Tenemos un equipo muy móvil y versátil, que puede correr, que puede ser agresivo defensivamente y construir para que todo el mundo vaya a las mismas metas. Ahora hay que crear la mentalidad", reflejó Montañana como premisas para arrancar la pretemporada.

La nueva capitana es Andrea Vilaró. "Contenta de coger este rol y haber aprendido durante muchos años de Silvia. Empieza una nueva época después de muchos cambios. Estoy muy contenta. Y estoy convencida de que va a ser una temporada apasionante. Voy a intentar coger todo lo bueno que he aprendido de Silvia, sin dejar de ser yo misma. Hemos tenido grandes ejemplos de grandes jugadoras aquí y un poquito de cada una habré cogido", afirma la capitana Vilaró.