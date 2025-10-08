Perfumerías Avenida arranca el reto de la Eurocup

Ya está en marcha la Eurocup. Perfumerías Avenida debuta en la competición este jueves, a partir de las 17 horas, en casa del Panathinaikos griego. El equipo de Anna Montañana quiere sumar el primer triunfo europeo y dejar atrás el tropiezo liguero ante Araski.

Claudia Soriano expresa en SALAMANCA24HORAS.COM su ilusión por la competición: “Es la primera vez que juego una competición europea. Creo que es una competición muy divertida. Me parece un reto chulo. En la Eurocup, se puede pensar en un futuro en ir a llegar lo más lejos posible, aunque luego hay equipazos. Creo que podemos ser ambiciosas para crecer en el día a día”.

El entrenamiento previo al partido estuvo marcada por la presencia de una gata en la pista. Los miembros del cuerpo técnico azulón trataron de que no afectase al entrenamiento y desde el club se lo tomaron con humor. "¡Tenemos nuevo fichaje! “Misi” se une al equipo en Grecia. Es rápida, pero lo de las instrucciones aún le cuesta", se expresaba Perfumerías Avenida de forma divertida en sus redes sociales.