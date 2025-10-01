Perfumerías Avenida y Atlético Carbajosa inician la Tercera FEB… en grupos separados

Este fin de semana arrancará la competición en la Tercera FEB. Los dos equipos salmantinos, Perfumerías Avenida y Atlético Carbajosa, disputarán la competición en grupos separados.

Los del alfoz quedaron encuadrados en el grupo AA. Este domingo, a las 13 horas, el equipo dirigido por Manuel Rodríguez visita la pista del Baskonia para medirse al cuadro local.

En el grupo AB se encuentra el club azulón. Los de Jesús Gutiérrez quieren dar continuidad a su buena pretemporada y se estrenan este sábado, a las 19 horas, ante el Sigaltec en el anexo al pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.