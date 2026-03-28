Perfumerías Avenida, a por el billete para la final de la Copa de la Reina

En la Copa de la Reina no hay tiempo para respirar. O ganas o te vas a casa. Tampoco para descansar. Puedes acabar un partido pasadas las once de la noche y volver a la pista a las ocho de la tarde del día siguiente.

Perfumerías Avenida jugará este sábado ante Jairis la segunda semifinal de la competición. En juego, un billete para luchar por el título el domingo.

Las charras llegan al partido con el subidón de su gran partido ante Girona y con las piernas muy cansadas por apenas tener recuperación. Además, Soriano y Arrojo son duda. La base se dañó la mano ante Girona y lloraba de rabia en el banquillo; la alero se perdió el duelo por molestias en el gemelo.

La temporada pasada, Jairis logró el título de Copa de la Reina en la final ante Perfumerías Avenida. Y las charras claman 'vendetta'.