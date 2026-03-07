Perfumerías Avenida cae ante CB Rosalía en Tercera FEB
El Atlético Carbajosa se ve las caras con la Universidad de Deusto
En el grupo AB, Perfumerías Avenida cayó en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Los de Álex Bellido vieron como CB Rosalía se llevaba el triunfo de Salamanca por 74-79. Jiménez (15 puntos), Granja (14) y McCarthy (13) fueron los máximos anotadores charros.
En estos momentos se encuentra en juego el Atlético Carbajosa - Universidad de Deusto en el grupo AA.
