Perfumerías Avenida cae en el duelo por el liderato ante Marín Ence

El pabellón de Würzburg Silvia Domínguez acogía el duelo estrella del grupo AB de la Tercera FEB. Perfumerías Avenida se quedó sin liderato tras caer por 65-75 ante Marín Ence. El equipo gallego aprovechó su buen arranque del partido y su buen tercer cuarto para tomar una ventaja que resultó definitiva.

En el conjunto charro, el más acertado fue Alberto Garrido con 18 puntos. McCarthy encestó 11 puntos y Okeke y Choithramani convirtieron diez más para Perfumerías Avenida.

El Atlético Carbajosa regresó a la senda del triunfo tras derrotar por la mínima al Pas Pielagos a domicilio (79-80). Una canasta de Barroso, a diez segundos para el final, decidió el encuentro y mandó la victoria hacia Carbajosa. Ramírez, con 16 puntos, fue el máximo anotador del equipo salmantino y Dieye consiguió 13 puntos y 19 rebotes.