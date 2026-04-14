Perfumerías Avenida cae con honor frente a un 'todopoderoso' Fenerbahce

El Würzburg-Silvia Domínguez se ha vuelto a vestir de Euroliga para ver de cerca el choque que enfrentaba al Perfumerías Avenida y al Fenerbahce, un partido muy esperado por la hinchada local para volver a sentir de cerca el nerviosismo de los partidos europeos.

Con menos intensidad, como es lógico, que en otros encuentros, el partido iba a servir como preparación para el conjunto turco antes de visitar al Casademont Zaragoza siendo, además, el conjunto visitante las favoritas a llevarse el máximo galardón baloncestístico europeo.

Con un pabellón que no defraudó en asistencia, el partido comenzaba con las azulonas queriendo demostrar por qué siempre se las va a temer en Europa. Tras un comienzo en el Perfumerías quería hacerse rápidamente con el encuentro, Fenerbahce iba a dejar claro porque optan a la máxima distinción europea.

El ritmo de anotación iba a ser alto, y al descanso marchaban 42 a 56, con unas turcas pasando totalmente por encima a las charras, que contaban únicamente con ocho jugadoras disponibles del plantel. Hasta la finalización de los dos primeros cuartos, ya habían anotado todas las jugadoras.

La tónica de los dos siguientes cuartos iban a ser similares, con un Fenerbahce que levantaría ligeramente el pie del acelerador y que terminó llevándose el encuentro disputado en la capital del Tormes por 82 a 95.

Perfumerías Avenida cae con honor frente al Fenerbahce

De este modo, las de Montañana han podido medirse a un rival de nivel a la espera de recibir a Islas Canarias en el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez para así volver a reencontrarse con la senda de la victoria por segundo partido consecutivo tras llevarse el duelo frente al Ensino el pasado fin de semana.