Perfumerías Avenida cae al quinto puesto de la Liga Femenina
Las charras tienen cuatro partidos por delante para cerrar la fase regular
El tropiezo de Perfumerías Avenida ante Joventut en Badalona también hace que las charras caigan al quinto puesto de la Liga Femenina. El CB Jairis superó con contundencia a Cadí La Seu y adelanta al equipo de Anna Montañana en la clasificación.
Por delante, cuatro partidos para cerrar la fase regular de la competición. La próxima jornada se disputará el miércoles y Perfumerías Avenida recibe la visita de Araski. El encuentro se jugará a las 20:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
Y la semana se cerrará con la visita de Perfumerías Avenida a Estudiantes (sábado a las 19:30 horas en el pabellón Antonio Magariños).
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