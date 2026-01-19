Perfumerías Avenida cae al sexto puesto de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida acaba la jornada decimoséptima en la Liga Femenina como sexto clasificado. El equipo charro lleva un bagaje de nueve triunfos y ocho derrotas, dos de ellas consecutivas ante Valencia Basket y Zaragoza.

El equipo salmantino volverá a la cancha el miércoles en Ferrol para defender 28 puntos de renta del partido de ida en la Eurocup Women.

En competición liguera, el próximo rival del equipo de Anna Montañana será el IDK. El choque tendrá lugar el sábado, a las 18 horas, en el polideportivo José Antonio Gasca.