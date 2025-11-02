Perfumerías Avenida, en caída libre en Liga Femenina

Tres derrotas seguidas de Perfumerías Avenida. Un bagaje en Liga Femenina de dos partidos ganados y tres perdidos. Y un equipo sin identidad. Ensino Lugo venció por 73-65 a las charras y deja completamente hundido al cuadro azulón.

El quinteto azulón estuvo formado por Iyana Martín, Zellous, Vilaró, Djaldi-Tabdi y Cave. El inicio dejó un choque frío y con Avenida muy desacertado en el tiro y en la toma de decisiones. Montañana tuvo que parar el duelo con 9-2. Necesario. Y vital. La reacción charra hizo pasar el marcador del 9-2 al 12-16 en tan solo cinco minutos con un triple de Spreafico.

El segundo acto dio inicio con una ventaja mínima para las azulonas (15-16). Meyers, con tres triples prácticamente seguidos, estiraba la ventaja de Avenida hasta el 21-27 y firmaba sus mejores minutos con la casaca charra.

La que también se sumaba a la fiesta del triple era Spreafico con dos certeros lanzamientos (23-33). Ensino Lugo reaccionó en los minutos previos al descanso, pero una bandeja de Vilaro sobre la bocina puso el 29-35 en el tanteador.

El regreso del descanso fue positivo para Avenida. Las de Montañana le metieron una marcha más al partido con Iyana al mano y Ensino Lugo pedía tiempo muerto tras una canasta de Cave (33-43). Sin embargo, un parcial de 5-0 para las gallegas obligaba a Anna Montañana a parar el envite. Pero las indicaciones no surtieron efecto. Ensino Lugo creció en el partido y llegó a ponerse por delante con el 46-45. Con ventaja local se entró al último cuarto.

En el inicio del acto final aparecieron Soriano y Cave para darle puntos a Perfumerías Avenida y algo de aire al equipo de Montañana (49-53). Rápidamente, Ensino Lugo reconducía la situación gracias a los numerosos errores defensivos de las charras y se ponía con ventaja de dos puntos (59-57).

El intercambio de triples entre Iyana, Alicia Flores, Spreafico y Fequiere dejaba el 67-63 para Ensino Lugo con minuto y medio por jugarse. Esos noventa segundos fueron la constatación de la situación de Perfumerías Avenida en el inicio liguero: un equipo sin identidad y ausente defensivamente. Nueva derrota y máxima preocupación.