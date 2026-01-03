Perfumerías Avenida, cara a cara contra el líder Girona

Duelo de altura en Fontajau. El domingo, a partir de las 11 horas, el líder Girona y Perfumerías Avenida se ven las caras en el duelo estrella de la decimocuarta jornada de la Liga Femenina.

Las charras marchan cuartas, con un bagaje de 8/5, pero llegan tras caer en Leganés y volver a generar dudas en su juego. El conjunto de Anna Montañana ha firmado a la pívot húngara Virag Kiss, aunque el club ha notificado que la jugadora se incorporará próximamente al equipo.

Girona es líder de la competición con doce victorias y una sola derrota. El equipo dirigido por Roberto Íñiguez es el mejor equipo de la competición y el ataque más poderoso. En sus filas destaca la pívot Coulibaly con una media de 16,3 puntos por partido disputado. Además, Íñiguez cuenta en su roster con jugadoras como Jocyte, Amihere, Holm o Guerrero.

A las 11 horas se pondrá el balón en juego en Fontajau y Perfumerías Avenida busca dar un golpe en la mesa en sensaciones y resultados en Liga Femenina.