Perfumerías Avenida, cara a cara contra el líder

De un Perfumerías Avenida con dudas a un Girona muy poderoso en la Liga Femenina. Así se presenta el duelo de este sábado en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez (18 horas). Pero si por algo destaca el pabellón charro, es por empujar a las suyas en los momentos más complicados y convertirse en la sexta jugadora en la pista.

Las perfumeras llegan al duelo en quinta posición y con urgencias para no complicarse la vida; Girona llega líder en España y en la lucha con Fenerbahce en la Euroliga. Y con Íñiguez en el banquillo.

El técnico, que nunca deja a nadie indiferente, ha creado un equipo poderoso físicamente, de ritmo alto y con un poder anotador brutal en España. Así lo demuestran los más de 82 puntos de media encestados por partido en Liga Femenina.

Perfumerías Avenida tendrá que buscar un partido de tú a tú, valiente y de contacto; encontrar buenas opciones de tiro en ataque; y evitar desconexiones. Solo juntos, equipo y afición, habrá opciones de tumbar al líder Girona.