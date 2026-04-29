Perfumerías Avenida – CB Jairis, sin red

Playoff. Ya sin opción al fallo. Perfumerías Avenida se ve las caras con Jairis en los cuartos de final. Frente a frente dos equipos irregulares en la competición. Y en las eliminatorias por el título, una desconexión te deja fuera.

Este jueves, a las 18 horas, el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez acoge el partido de ida. Un horario inusual y que el club charro ha tomado con guasa. De hecho, incluso Perfumerías Avenida ha creado una autorización virtual para ‘liberar’ a sus seguidores del trabajo de la tarde del jueves.

En lo meramente deportivo, el equipo de Anna Montañana no podrá contar con Claudia Soriano, mientras que Magarity ha regresado al grupo esta semana.

"Aunque hemos tenido partidos perdidos, el equipo siempre ha vuelto durante la temporada. Hemos tenido inconsistencia en partidos que deberíamos haber ganado, eso nos ha hecho caernos, pero siempre hemos vuelto al nivel, independientemente del resultado. Ahora lo importante es llegar a buen nivel mental y físico mañana, y con la ilusión de jugar playoffs", explica Montañana.

Y la entrenadora azulona deja muy claro que la exigencia tiene que ser de ochenta minutos: "La palabra clave es detalles. Si nos fijamos en Copa, se decidió por detalles. Tenemos que estar muy concentradas porque son muy buen equipo y te penalizan. Habrá errores, por supuesto, pero tenemos que minimizarlos y tener las mejores lecturas en ataque y defensa".