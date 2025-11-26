Perfumerías Avenida, a cerrar con victoria el grupo en Eurocup

Última jornada de la fase de grupos de la Eurocup. Perfumerías Avenida ya está clasificado como primero, pero las de Montañana son conocedoras que una victoria más les haría subir puestos en el ranking para tener un cruce más asequible. Este miércoles, a las 20:30 horas, Perfumerías Avenida recibe a Neptunas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

"Cometeríamos un error pensando que no es trascendente, para ellas individualmente también prque tienen que exprimir cada minuto, pero también para la cohesión del equipo", indica Montañana.

Neptunas llega a Salamanca con la opción de entrar como tercer clasificado de grupo y con un juego alocado que es capaz de lo mejor y lo peor. Entre sus filas, jugadoras como Bickle o Mihalko.