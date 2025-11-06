Perfumerías Avenida certifica su primer puesto de grupo en la Eurocup

Cinco jornadas en la Eurocup y Perfumerías Avenida ya ha sellado su pase a la siguiente ronda como primer clasificado del grupo G. El conjunto charro lleva una marca de cuatro triunfos y una sola derrota.

El próximo partido, el que cerrará la fase de grupos, tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. A las 20:30 horas el balón irá al aire y Perfumerías Avenida y Neptunas lucharán por la victoria.

Hasta el momento, Cave es la máxima anotadora del equipo charro con una media de 17,4 puntos (y diez rebotes por duelo disputado) y Soriano lleva 13,2 puntos por partido. Zellous, con 11,6 puntos, e Iyana Martín, con 11,3, son las otras dos jugadores que superan los dobles dígitos por encuentro jugado.