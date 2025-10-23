Perfumerías Avenida, un ciclón ofensivo en Tercera FEB

Si por algo destaca el arranque de Perfumerías Avenida en Tercera FEB es por su poderío ofensivo. El equipo azulón ha anotado 295 puntos en los tres partidos disputados hasta el momento y una media de 98,33 puntos por duelo.

Aamari Smith suma 78 puntos en los tres encuentros disputados y es el máximo anotador de Perfumerías Avenida en la categoría. Rodrigo Choithramani ha contribuido con 51 puntos y en el baremo de 27 hasta los 36 puntos se encuentran Albert Garrido, Sdenry González, McCarthy y Kourouma.

El próximo partido del encuentro de los de Jesús Gutiérrez será el sábado, a las 17:15 horas, ante Calvo Basket Xiria. Los locales marchan líderes con tres triunfos en tres partidos disputados y los azulones lucharán por ganar y colocarse en el primer puesto.