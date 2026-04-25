Perfumerías Avenida cierra con derrota una fase regular para olvidar

La fase regular de Perfumerías Avenida en Liga Femenina es para olvidar. Y se cerró de la peor forma posible: con una derrota por 86-75 ante Gernika. Con este resultado, el equipo charro jugará ante Jairis en cuartos de final y lo hará con el factor cancha en contra.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana Martín, Spreafico, Vilaró, Kiss y Cave. El arranque del choque dejó a un Gernika con más mordiente y que no dejó fluir al equipo salmantino. Olaeta tomaba el mando del encuentro para dar cuatro puntos de ventaja a las vascas al término de los diez primeros minutos (22-18).

Si Avenida apenas reaccionó en el primer cuarto, fue peor en el segundo. Gernika seguía llevando el ritmo del partido ante unas azulonas que no eran capaces de frenar a su rival con Ángela Salvadores muy acertada (47-37). Tan solo Cave daba la cara en la pintura (diez puntos al descanso).

El tercer cuarto fue muy diferente. Perfumerías Avenida ajustó en defensa e impidió que Gernika anotase fácil. Las de Montañana eran capaces de ganar el rebote o robar y poder correr para anotar puntos más sencillos. Cave y Kiss dominaban la pintura y el marcador se giró hasta el 61-62 (con un parcial de cuarto de 14-25).

Todo lo bueno que Perfumerías Avenida hizo en el tercer cuarto, lo perdió en los dos minutos del acto final. Gernika endosó un 8-0 de parcial y volvió a tomar una renta cómoda en la pista (69-62). Ahí mataron el partido entre Ángela Salvadores y Olaeta con sus tiros de tres. El bocinazo final dejó el 86-75 y un nuevo tropiezo del equipo charro en Liga Femenina.