Perfumerías Avenida se cita con CAB Estepona

Perfumerías Avenida encara la recta final de la fase regular de la Liga Femenina. Las charras son quintas, con un triunfo (y el basketaveraje perdido) menos que Jairis. Por lo tanto, el equipo de Anna Montañana no tiene opción al fallo si quiere alcanzar al conjunto murciano.

Este sábado, a las 17:30 horas, Perfumerías Avenida viaja hasta el pabellón José Antonio Pineda para verse las caras con CAB Estepona. Las locales llegan tras imponerse a Jairis a domicilio.

El equipo de Anna Montañana centra sus cinco sentidos en la competición regular antes de llegar a la Copa de la Reina. Y CAB Estepona tiene a jugadoras desequilibrantes como Sika Koné, Claudia Contell o Conner.