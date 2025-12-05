Perfumerías Avenida colgará el ‘6’ de Silvia Domínguez en lo alto del pabellón

El 7 de enero de 2026 será un día muy especial para Perfumerías Avenida y para Silvia Domínguez. El club azulón colgará, en lo alto del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, la camiseta con el ‘6’ de la eterna capitana.

La base, que puso punto y final a su carrera deportiva el pasado verano, es la jugadora con más títulos y partidos en la historia del club azulón y también un referente para todas las niñas que juegan al baloncesto.

Ese miércoles 7 de enero, en el descanso del partido entre Perfumerías Avenida y Estudiantes, el club homenajeará a Silvia Domínguez y la jugadora verá cómo su camiseta se coloca en lo alto del pabellón que lleva su nombre.