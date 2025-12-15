Perfumerías Avenida se coloca cuarto en Liga Femenina

Perfumerías Avenida ya es cuarto en Liga Femenina. El equipo charro, que venció por un solo punto a Joventut en Salamanca, aprovechó el tercer pinchazo seguido de IDK para superarle en la tabla. Ahora, las salmantinas solo están por detrás de Girona, Zaragoza y Valencia Basket.

La jornada no se pudo completar debido al aplazamiento del Gran Canaria – Girona y del Valencia Basket – Zaragoza, que tendrán que jugar con premura antes del final de la primera vuelta.

Este jueves, Perfumerías Avenida recibirá a Emlak Konut en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Eurocup con una ventaja de tres puntos para las charras.