Perfumerías Avenida se coloca cuarto en Liga Femenina
La victoria por la mínima de las charras ante Joventut hace que las de Montañana asciendan un escalón
Perfumerías Avenida ya es cuarto en Liga Femenina. El equipo charro, que venció por un solo punto a Joventut en Salamanca, aprovechó el tercer pinchazo seguido de IDK para superarle en la tabla. Ahora, las salmantinas solo están por detrás de Girona, Zaragoza y Valencia Basket.
La jornada no se pudo completar debido al aplazamiento del Gran Canaria – Girona y del Valencia Basket – Zaragoza, que tendrán que jugar con premura antes del final de la primera vuelta.
Este jueves, Perfumerías Avenida recibirá a Emlak Konut en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Eurocup con una ventaja de tres puntos para las charras.
