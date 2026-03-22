Perfumerías Avenida se coloca cuarto en Liga Femenina

Perfumerías Avenida llegará a la Copa de la Reina como cuarto clasificado en la competición regular. Las charras vencieron a Ensino Lugo por 66-63 y aprovecharon la derrota de Jairis para adelantar al equipo murciano en la clasificación.

Ahora, las de Anna Montañana ponen su vista en la Copa de la Reina. El viernes, en horario nocturno, Perfumerías Avenida se verá las caras con el potente Girona de Roberto Íñiguez en los cuartos de final.