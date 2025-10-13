Perfumerías Avenida se coloca sexto en la Liga Femenina

Dos jornadas se han disputado en la Liga Femenina. Perfumerías Avenida perdió en su debut ante Araski, pero se recompuso con la victoria de este domingo ante Cadí La Seu.

El equipo dirigido por Anna Montañana marcha en sexta posición y es la segunda mejor defensa de todo el campeonato. Por arriba, el pleno de equipos como Girona, Zaragazoza, Joventut o Araski.

Las azulonas volverán a la pista este miércoles para jugar el partido de la Eurocup ante Nyon Basket (a las 20:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez) y el sábado visitarán al Gran Canaria en competición liguera.