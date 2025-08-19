Perfumerías Avenida confirma un nuevo amistoso
Las de Montañana se medirán el 14 de septiembre a Azul Marino Palma a domicilio
En tan solo unos días comenzará la pretemporada de Perfumerías Avenida. Las azulonas estarán dirigidas una campaña más por Anna Montañana, que ya tiene confirmadas a las once jugadoras con las que trabajará.
Además, Montañana contará en su nuevo grupo de trabajo con dos nuevas piezas como el preparador físico Yeray García o el fisioterapeuta Ángel Bravo.
El club charro ha anunciado un nuevo partido amistoso. Tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, a domicilio, ante Azul Marino Palma. El equipo balear cuenta en sus filas con jugadoras como Iris Junio Mbulito, Bulgak o Carmen Grande.
