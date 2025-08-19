Perfumerías Avenida confirma un nuevo amistoso

En tan solo unos días comenzará la pretemporada de Perfumerías Avenida. Las azulonas estarán dirigidas una campaña más por Anna Montañana, que ya tiene confirmadas a las once jugadoras con las que trabajará.

Además, Montañana contará en su nuevo grupo de trabajo con dos nuevas piezas como el preparador físico Yeray García o el fisioterapeuta Ángel Bravo.

El club charro ha anunciado un nuevo partido amistoso. Tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, a domicilio, ante Azul Marino Palma. El equipo balear cuenta en sus filas con jugadoras como Iris Junio Mbulito, Bulgak o Carmen Grande.