Perfumerías Avenida ya conoce el complicado camino hacia la Segunda FEB

Perfumerías Avenida peleará por el ascenso a Segunda FEB. El equipo azulón no tendrá un camino nada sencillo para poder ascender y se enfrentará a varios encuentros sin red, siempre con el factor cancha en contra.

El conjunto dirigido por Álex Bellido jugará este domingo, a las 11 horas, ante el Baskonia en el choque de los cuartos de final de grupo A. La eliminatoria se juega a partido único.

En caso de acceder a la siguiente ronda, Perfumerías Avenida se vería las caras con el ganador de la eliminatoria entre Calvo Basket Xiria y Ulacia ZKE. Y también jugaría como visitante.

Y si solventase estos dos duros encuentros, todavía tendría que jugar un partido más contra el ganador de la otra parte del cuadro.