Perfumerías Avenida, cuarto en Liga Femenina

Últimos partidos de la fase regular de la Liga Femenina. Perfumerías Avenida se coloca en cuarta posición tras vencer por 91-59 a Gran Canaria y ahora esperará al miércoles para saber cuál es el resultado entre Girona y Jairis.

La última jornada se jugará el sábado que viene en horario unificado a las 19 horas. Las charras visitan a Gernika y Jairis recibe en casa a Valencia Basket.

Posteriormente, comenzarán las eliminatorias de playoff por el título. Los cuartos y las semifinales serán a ida y vuelta y la final al mejor de 3 partidos.