Perfumerías Avenida ya está en los cuartos de la Eurocup

Perfumerías Avenida ya está en los cuartos de final de la Eurocup Women. Las de Anna Montañana fueron muy superiores a Ferrol en la eliminatoria de octavos y sellaron su pase con 57-79 en A Malata.

El quinteto azulón estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Kiss y Cave. Las charras trataban de marcar el ritmo y no entrar en el intercambio gallego. Los triples de Iyana y Vilaró marcaban el camino y Kiss y Cave daban seis puntos de renta al equipo salmantino (6-12). La segunda unidad no le dio más potencia a Avenida en la pista, pero sí le sirvió para mantener la distancia e irse con 16-21 al termino del primer acto.

Las charras aprovecharon el inicio del segundo cuarto para acabar de sentenciar (si no lo estaba ya) la eliminatoria. Dos más uno de Arrojo, triple de Vilaró y canasta tras rebote ofensivo de Cave. 20-33. Y los dos pies en cuartos de final de la Eurocup Women. Al descanso, el tanteador era de 31-42.

Nada más volver de vestuarios, parcial de 2-12 para las salmantinas y veinte puntos de renta al ecuador de tercer acto (36-56). Y ahí se movió la renta, dos puntos arriba, dos puntos abajo, hasta cerrar el acto con 44-66.

Los diez minutos finales no tuvieron mayor misterio: el partido estaba decidido; la eliminatoria también. Y Perfumerías Avenida ya está entre las ocho mejores de la competición.