Perfumerías Avenida: cuatro partidos por delante antes de la Copa de la Reina

Perfumerías Avenida tiene cuarenta días por delante hasta la Copa de la Reina. Las charras, tras la dolorosa eliminación copera, tienen que reactivarse en los partidos ligueros antes de llegar a la competición del KO.

Este mismo sábado, el equipo salmantino se medirá al líder de la Liga Femenina y también al conjunto más en forma de la competición con seis triunfos seguidos. El pabellón de Würzburg Silvia Domínguez albergará el Perfumerías Avenida – Spar Girona el sábado a las 18 horas.

El siguiente sábado, el conjunto de Anna Montañana visitará la pista del Estepona (17:30 horas) y volverá a jugar a domicilio el viernes 6 de marzo, a las 20:15 horas, ante el Ferrol en A Malata.

Después del parón por selecciones, habrá una jornada de competición regular antes de la Copa de la Reina. Será el domingo 22 de marzo, con el choque en Salamanca entre Perfumerías Avenida y Ensino Lugo.