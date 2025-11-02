Perfumerías Avenida, en décimo lugar de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida no ha comenzado bien la Liga Femenina. Nada bien. Un bagaje de dos victorias y tres derrotas dejan en una posición muy difícil al equipo de Anna Montañana. Con cinco jornadas disputadas, el equipo charro es décimo en la tabla clasificatoria.

Por arriba, un quinteto con 4/1: Girona, Zaragoza, Valencia Basket, IDK y Ensino Lugo. Con una marca de 3/2 están Gernika y Badalona. Y Jairis, con 2/3, cierra los puestos virtuales para la próxima Copa de la Reina.

Las charras tendrán ahora dos partidos antes del parón. El primero en miércoles, en casa de Nyon en la Eurocup; el segundo el viernes, a partir de las 20:30 horas, en el pabellón de Würzburg ante Estepona.