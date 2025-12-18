Perfumerías Avenida defiende tres puntos de ventaja ante Emlak Konut

Perfumerías Avenida afronta la vuelta de la eliminatoria ante el Emlak Konut de la Eurocup. Las charras ganaron el partido de ida por 78-81 y defenderán los tres puntos de renta. El choque dará inicio a las 20:30 horas de este jueves en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

“Os quiero a ver a todos aquí sentados animando mucho, que nos la jugamos y os necesitamos”, es el mensaje de Iyana Martín para La Marea Azul.

Emlak Konut llegará a Salamanca con poco que perder y con jugadoras del nivel de Macauly o Thomas en sus filas. Además, la afición charra podrá agradecer a Delaere y Ndour su paso por el equipo azulón con una ovación en la presentación de los equipos.