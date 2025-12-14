Perfumerías Avenida derrota a Joventut en un final de infarto

Victoria de Perfumerías Avenida. Y ajustadísima. Las charras vencieron por 68-67 a Joventut en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y regresan a la senda del triunfo en Liga Femenina.

El frío de Salamanca se extendió a dentro del pabellón y el arranque tuvo a un Avenida con poco ritmo y poco acierto. En los cinco primeros minutos, tan solo un triple de Spreafico y un dos más uno de Soriano (6-6). Con Montañana moviendo el equipo buscando un quinteto con ritmo, las charras tomaron una renta de cuatro puntos con las canastas de Cave y Meyers. En los compases finales del cuarto, una buena combinación entre Iyana, Zellous y Djaldi Tabdi y una canasta de cinco metros de Belén Arrojo pusieron el 15-9.

Perfumerías Avenida – Joventut | Mateo G.J.

Si el primer cuarto fue frío, el inicio del segundo cuarto fue helador. Joventut endosó un parcial de 6-12 para igualar el choque ante la inoperancia ofensiva de las charras. Pasado el ecuador del cuarto llegó la reacción de las azulonas. Un tiro libre de Iyana, un triple de Stoupalova y una canasta al contraataque de Cave para poner el 27-21 y obligar al tiempo muerto visitante. Y la Penya hizo efectivo el tiempo muerto para volver a recortar diferencias y colocarse a solo tres puntos al descanso con una canasta de Dembele (31-28).

Las salmantinas regresaron de vestuarios con más fuerza. Spreafico volvió a acertar de tres e Iyana, con una asistencia a Cave y una canasta, ponía diez arriba a Avenida (38-28). Pero no se iba a quedar ahí el parcial azulón, que endosó otros siete puntos seguidos para obligar de nuevo al tiempo muerto catalán (45-28). En los compases finales del tercer cuarto, Joventut despertó y redujo la distancia a trece puntos (49-36).

Perfumerías Avenida – Joventut | Mateo G.J.

Los diez minutos finales fueron de infarto. Perfumerías Avenida se cortocircuitó en ataque y Joventut aprovechó para meterse de lleno en el duelo. Las catalanas fueron recortando diferencias e igualaban a 56. Ahí aparecía Djaldi Tabdi en las locales y llegaba el carrusel de triples: Djaldi-Tabdi, Howard y Spreafico. 64-61. Todo esto con las charras penalizadas con falta en casi cada defensa.

Soriano, con dos tiros libres, ponía el 66-62. Pero Dembele ponía de nuevo el partido en un puño con una canasta. Quedaban seis segundos y el balón era charro. Iyana tomó la responsabilidad, fue al tiro libre y mató el partido con sus dos lanzamientos. Y menos mal, porque la visitante Inés Santibáñez anotó un triple sobre la bocina (68-67).