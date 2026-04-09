Perfumerías Avenida desaprovecha la oportunidad de colocarse en cuarta posición
Las charras cayeron contra Araski en Salamanca y no aprovecharon el pinchazo de Jairis
Tres jornadas le restan a la fase regular de la Liga Femenina. Perfumerías Avenida marcha en quinta posición, con el mismo bagaje de Jairis pero con el basket averaje perdido.
Las charras cayeron por 68-72 ante Araski en Salamanca y desaprovecharon la ocasión de ser cuartas tras el pinchazo de Jairis.
“Nos vamos bastante fastidiadas porque hemos perdido dos partidos contra equipos de mucha intensidad que están en supervivencia. Tenemos que recomponernos y nos hemos colapsado a nivel de ataque. No existía la fluidez”, lamentaba Montañana en rueda de prensa.
La próxima jornada, Perfumerías Avenida visita la pista del Estudiantes (sábado a las 19:30 horas) y Jairis recibe a Araski (domingo a las 17:45 horas).
