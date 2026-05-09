Perfumerías Avenida, a por el más difícil: llegar a la final en casa del ganador de la liga regular

Después de un intenso primer partido entre Perfumerías Avenida y Zaragoza, la serie tendrá su desenlace en el pabellón Príncipe Felipe. El duelo tendrá lugar este domingo, a las 12:15 horas, en el pabellón Príncipe Felipe.

“Ahora hay que recuperarse e ir a Zaragoza, con 10.000 personas, y va a ser una lucha”, expresaba Anna Montañana en la sala de prensa del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez después del primer encuentro. Y no solo eso, sino que la entrenadora de Perfumerías Avenida apelaba al “morir matando”.

Las charras se aferran a sus buenos minutos en el playoff y su consistencia en estos tres partidos (la eliminatoria ante Jairis y la ida ante Zaragoza) y esperan poder contar más minutos con Magarity en pista.

Zaragoza, por su parte, estará alentado por diez mil gargantas en las gradas y se apoya en el +/- de Vorackova en la pista en la ida (24 puntos positivos con ella en el parqué).