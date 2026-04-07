Perfumerías Avenida disputará un amistoso contra el Fenerbahce en Salamanca

Un encuentro que perfectamente podría disputarse en la Euroliga tendrá lugar en Würzburg Silvia Domínguez, y es que el Fenerbaçe visitará al Perfumerías Avenida este martes, 14 de abril.

Un partido que tendrá carácter amistoso pero en el que se pretende que el ambiente sea como los disputados en Europa, con lleno total en las gradas y con los colores blanquiazules ondeando en cada uno de los asientos.

El último partido disputado entre ambas se dio el 28 de febrero de 2024, donde las charras perdieron por 67 a 73, en un encuentro en el que si ganaban las salmantinas hubieran forzado el tercer partido frente a las todopoderosas turcas.

De este modo, Perfumerías Avenida recupera ese bonito sabor a Euroliga trayendo un envite de emoción a la capital del Tormes y así demostrar de la madera de las que están hechas las del conjunto local.