Perfumerías Avenida domina de inicio a fin a Gran Canaria

Perfumerías Avenida se impuso por 91-59 a Gran Canaria en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez en un partido dominado de inicio a fin. Meyers y Spreafico, con 16 puntos, máximas anotadoras de las azulonas.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Meyers, Spreafico, Kiss y Cave. Enfrente un Gran Canaria, ya descendido y con apenas jugadoras del primer equipo para forma su cinco inicial.

Desde los primeros compases quedó claro que solo habría un color en el duelo: el azul. Perfumerías Avenida era muy superior a su rival por calidad, físico y por plantilla. El primer cuarto acabó con 35-18. Debut de Marta Hermida con dos triples, minutos para Elena Benito… un partido para dar descanso a las jugadoras más cargadas de minutos (Magarity ni se vistió de corto).

El segundo cuarto fue de tres en tres. Triple de Iyana, triple de Elena Benito, otro triple de Elena Benito y triple de Vilaró. 47-24. Y las charras jugando muy cómodas en la pista. Poco más desde ahí hasta el descanso: una canasta de Cave y dos tiros libres de Hermida (53-35).

Tras el paso por los vestuarios, Perfumerías Avenida volvió a estar muy acertado desde la línea de tres con Spreafico como bastión principal. Vilaró y Meyers también se sumaban con un triple acertado. Y el duelo, que apenas tuvo tensión, entraba con 78-48 a los diez minutos finales.

El último cuarto ya no tuvo mayor historia. Perfumerías Avenida venció por 91-59 a Gran Canaria y se sitúa de nuevo en la cuarta posición de la Liga Femenina.