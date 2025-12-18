Perfumerías Avenida elimina a Emlak Konut en una eliminatoria durísima (71-59)

Perfumerías Avenida derrotó por segunda vez consecutiva a Emlak Konut (71-59) y se mete en la siguiente ronda de la Eurocup. Las charras, lideradas por Cave, Soriano e Iyana, superaron a un rival durísimo y se citan con Ferrol en la próxima eliminatoria.

El arranque perfumero no pudo ser mejor. Las charras fueron un ciclón en ataque con mucha fuerza dentro y fuera de la zona. Spreafico abrió el casillero salmantino con un triple con adicional, continuó Iyana con otro triple y también Cave con cuatro puntos. El cambio en la rotación no bajó el impulso charro y los triples de Soriano y Zellous ponían el 21-10 con siete minutos jugados de primer cuarto.

El tiempo muerto visitante no enfrió a las charras. Zellous metió otro triple nada más regresar del parón y Cave, con cuatro puntos más, cerraba el primer acto (28-16).

La pívot americana siguió sumando de dos en dos en el segundo cuarto para llegar al descanso con catorce puntos en su casillero. Las charras estuvieron cerca de descentrarse con unas malas decisiones arbitrales, pero Montañana paraba el choque para poner el foco en la cancha. Soriano encontraba a Cave en la pintura y la propia base anotaba un triple para poner en pie a La Marea Azul. Al descanso, quince puntos de renta para Avenida (43-28).

El regreso de los vestuarios no pudo ser peor. Parcial de 4-13 para las turcas, que apretaron en cada acción y se vieron beneficiadas del criterio arbitral (15-7 en faltas con veinticuatro minutos disputados). Anna Montañana se giraba a la mesa y pedía tiempo muerto con 47-41. Las charras trataban de tomarle el pulso de nuevo al duelo con una canasta de Belén Arrojo. Y ahí se apagó el reloj de posesión de una de las canastas. Partido parado durante unos minutos con 49-42.

Fallo en el reloj de posesión del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez

De la pitada del público a los árbitros por el baremo arbitral se pasó a los aplausos. Los colegiados señalaron cuatro faltas prácticamente consecutivas y Emlak Konut se cargaba con el bonus. En mitad del ‘sinsentido’ que fue el tercer cuarto. Perfumerías Avenida se acogió a un triple de Soriano y a los tiros libres de Cave para marcharse con diez puntos de ventaja al acto final (58-48).

Thomas comenzó ajustando aún más el marcador con cuatro puntos seguidos para las turcas. Los árbitros, que tomaron un exagerado protagonismo, pitaron una falta sobre Macauly y una técnica a Zellous. El tiro libre lo falló Thomas, pero la mesa lo subió al marcador. También los dos que sí convirtió Macauly. Y el encuentro se puso en un puño (58-55).

Las charras encontraron oxígeno con una canasta de Djaldi-Tabdi, que instantes después veía cómo le señalaban la quinta falta. Ahí Iyana tomó el mando y el ritmo. Una canasta de la asturiana devolvía los diez de ventaja a las salmantinas con tres minutos por jugarse (67-57). La victoria ya no se iba a escapar. Perfumerías Avenida supera a Emlak Konut en una eliminatoria durísima y se cita con Ferrol en la próxima ronda.