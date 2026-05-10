Perfumerías Avenida, eliminado en el playoff a Segunda FEB

Final al sueño del Perfumerías Avenida en el playoff de ascenso a Segunda FEB. Los charros cayeron por 92-71 en la pista del Baskonia.

Los primeros diez minutos fueron igualados y a los dos equipos les costó anotar (16-12). Sin embargo, Baskonia rompió el duelo en el segundo cuarto con un parcial de 32-16. Al descanso, los locales vencían por 20 puntos y tenían sentenciado el choque (48-28).

La segunda mitad no tuvo mayor historia porque la diferencia ya era insalvable. En el último acto, Perfumerías Avenida maquilló el resultado hasta el 92-71. Garrido (21 puntos), Ngufor (20) y Jiménez (17) fueron los más destacados.