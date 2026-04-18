Perfumerías Avenida se enfrenta al ya descendido Gran Canaria

Perfumerías Avenida afronta la penúltima jornada de la fase regular de la Liga Femenina. Las charras tienen que ganar y esperar algún pinchazo de Jairis para poder acabar cuartas en la competición.

Este domingo, a las doce del mediodía, el conjunto de Anna Montañana recibe al colista y ya descendido Gran Canaria en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. No se trata solo de ganar, también de recuperar sensaciones antes de las eliminatorias por el título.

Las azulonas, con varias bajas, vieron cómo Zellous ponía punto y final a su etapa en el club charro y cuentan con una plantilla mermada para las semanas finales de la competición.