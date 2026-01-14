Perfumerías Avenida se enfrentará al Spar Girona en cuartos de final de la Copa de la Reina 2026

El Perfumerías Avenida ya conoce a su primer rival en la Copa de la Reina 2026, el Spar Girona. Una primera ronda en la que el equipo azulón no parte como favorito al no situarse, ni siquiera, como cabeza de serie, pero que buscará hacerse un hueco entre los grandes de España y disputar, de nuevo, otra final.

La Copa de la Reina se disputará del 26 al 29 de marzo en el Palau d´Esports de Tarragona donde Hozono Global Jairis buscará defender el título de campeonas de Su Majestad la Reina.

De este modo, son ocho los equipo que buscarán alzarse con el título, los cuatro cabeza de serie, Casademont Zaragoza, el Spar Girona, el Valencia Basket y el Hozono Global Jairis, además de Perfumerías Avenida, el Durán Maquinaria Ensino, el IDK Euskotren y el Innova-tsn Leganés.

Los demás emparejamientos han quedado de esta forma:

Casademont Zaragoza - IDK Euskotren

Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino

Hozono Global Jairis - Innova-tsn Leganés